Названы самые популярные пароли от банковских счетов

20 Май 2020 2020-05-20T10:56:00+03:00

Специалисты из Банка России рекомендуют не использовать их, чтобы не стать жертвой мошенников

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Сотрудники Банка России сегодня, 20 мая, рассказали о том, как мошенники активизировались в Свердловской области в 2020 году. Так, за первый квартал банки сообщили о 1250 случаях, когда с карт жителей были выведены деньги посторонними людьми.

- Всего выведено 7,7 миллионов рублей, - говорит Сергей Бызов, заместитель начальника управления безопасности Уральского ГУ Банка России. - В 2019 году за весь год с банковских карт без согласия владельцев было совершено почти 2000 переводов на сумму более 70 миллионов рублей. Количество случаев в 2020 году увеличилось, но суммы похищенных средств значительно снизились.

В Банке России отмечают, что в период пандемии коронавируса мошенники стали обзванивать людей и обещать отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, а также услуги по диагностике коронавирусной инфекции, или участию в движении волонтеров.

В 2020 году мошенники уже 1250 раз незаконно выводили деньги со счетов жителей Свердловской области.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

- Все сводится к тому, что человек должен под тем или иными предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС, либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет, - говорит Сергей Бызов. - Преступники также рассылают ссылки на фишинговые сайты, чтобы выманить у граждан данные банковских карт и убедить человека отдать вложения, либо перейти на зараженные сайты. Они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций - Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, Банка России и даже Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того мошенники довольно часто получают доступ к чужим деньгам, путем простого подбора пароля . Как оказалось, многие владельцы карт используют одинаковые слова в качестве пароля для доступа к своим счетам в Интернете.

- Проведенным исследованием с использованием большого количества данных со взломанных сайтов сделан вывод, что самыми популярными паролями в прошлом году были цифры от 1 до 9, сочетание букв «qwerty», а также слова «любовь», «привет» и «солнышко». Рекомендуем избегать их для использования в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU