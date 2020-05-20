Включили музыку, но не нарушили самоизоляцию: екатеринбурженок оштрафовали за шум
Двух жительниц Екатеринбурга оштрафовали за нарушение тишины. Но из дома они, при этом, не выходили и самоизоляцию сохранили. Около 01:20 местные жители позвонили в полицию и пожаловались на шум от соседей. На девушек составили административные протоколы.
- После этого Орджоникидзевский районный суд признал виновным их и назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей каждой, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Судебным приставом возбуждено исполнительное производство, о чем девушек предупредили. Однако они оказались более сознательными, чем о них думали приставы, и в тот же день весь штраф полностью оплатили.
ИСТОЧНИК KP.RU