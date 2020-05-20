2020-05-20T09:24:19+03:00
Общество

Включили музыку, но не нарушили самоизоляцию: екатеринбурженок оштрафовали за шум

Каждой выписали по 500 рублей
Мария Трапезникова
Поделиться:
Екатеринбурженок оштрафовали за шумЕкатеринбурженок оштрафовали за шумФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Двух жительниц Екатеринбурга оштрафовали за нарушение тишины. Но из дома они, при этом, не выходили и самоизоляцию сохранили. Около 01:20 местные жители позвонили в полицию и пожаловались на шум от соседей. На девушек составили административные протоколы.

- После этого Орджоникидзевский районный суд признал виновным их и назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей каждой, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Судебным приставом возбуждено исполнительное производство, о чем девушек предупредили. Однако они оказались более сознательными, чем о них думали приставы, и в тот же день весь штраф полностью оплатили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за коронавируса в Свердловской области мусульман попросили отметить Ураза-байрам дома с близкими
«Мичуринский» возглавил «ТОП ЖК» в Свердловской области
Включили музыку, но не нарушили самоизоляцию: екатеринбурженок оштрафовали за шум
Уральские почтовики начали доставлять посылки на катерах
Первые взрывы из-за опрессовок: на Волгоградской в Екатеринбурге прорвало трубу
Из Свердловской области в войска отправятся четыре тысячи призывников
В свердловской шахте во время горного удара пострадали двое рабочих
«Русское географическое общество» не поедет смотреть пирамиду, которую открыли уральские путешественники
Как правильно вывести ребенка из самоизоляции: советы специалиста
В Екатеринбурге с завтрашнего дня откроется парк Маяковского
Житель Качканара съездил в больницу Екатеринбурга и заразился коронавирусом
Что скупают россияне в магазинах после отмены самоизоляции
В Екатеринбурге ветеринары выхаживают бельчонка с пневмонией
В Екатеринбурге из-за коронавируса концерт «Руки Вверх!» перенесли на год
Когда коронавирус в России возьмут под контроль: отвечает Минздрав
Устройство смонтировали прямо в покрытие: на свердловской трассе установили датчики, измеряющие вес фур
Владимир Путин: по выплатам врачам вопросы есть ко всем
Уральские врачи, работающие с пациентами с коронавирусом, получили доплаты в 280 миллионов
Роспотребнадзор проверит магазины «Красное и Белое» в Екатеринбурге
Сезон клещей в Свердловской области 2020: самые опасные территории на карте
Евгений Куйвашев объяснил, почему продлил ограничения, введенные из-за коронавируса
Как власть на Урале помогает людям и бизнесу: отвечает губернатор
В Свердловской областной больнице возобновляют плановые операции
Медики за сутки провели больше пяти тысяч исследований проб на коронавирус
Евгений Горенбург начинает съёмки мини-сериала о доставщике еды
УБРиР подтвердил статус одного из крупнейших банков России
Склад сети алкомаркетов «Красное&Белое» в Екатеринбурге, где произошла вспышка COVID-19, продолжает работать
Уральца, который по пьяни до смерти избил своего дедушку, отправили под суд