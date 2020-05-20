Включили музыку, но не нарушили самоизоляцию: екатеринбурженок оштрафовали за шум

20 Май 2020 2020-05-20T09:24:19+03:00

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Двух жительниц Екатеринбурга оштрафовали за нарушение тишины. Но из дома они, при этом, не выходили и самоизоляцию сохранили. Около 01:20 местные жители позвонили в полицию и пожаловались на шум от соседей. На девушек составили административные протоколы.

- После этого Орджоникидзевский районный суд признал виновным их и назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей каждой, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Судебным приставом возбуждено исполнительное производство, о чем девушек предупредили. Однако они оказались более сознательными, чем о них думали приставы, и в тот же день весь штраф полностью оплатили.

ИСТОЧНИК KP.RU