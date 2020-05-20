Первые взрывы из-за опрессовок: на Волгоградской в Екатеринбурге прорвало трубу

20 Май 2020 2020-05-20T07:09:05+03:00

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Ранним утром 20 мая, около 05:40, на улице Волгоградская в Екатеринбурге прорвало трубу с горячей водой – столб, подобно гигантскому фонтану, поднялся на уровень в несколько метров. На место сразу же выехала ремонтная бригада ЕТК, локализовала место повреждения, откачала воду и приступила к ремонту.

- Повреждения в результате опрессовок – это не аварии, а процесс, выявляющий слабые места теплотрасс. Цель испытаний – своевременно отремонтировать выявленные дефекты, чтобы исключить их проявления в отопительный период, - объяснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЕТК.

Если вдруг от местных жителей начнут поступать жалобы на то, что в их дворы попала вода, то ущерб, нанесенный имуществу, будет возмещен страховой компанией. В ЕТК добавили, что уже сегодня ночью закончится первый этап опрессовок. Круглосуточно работают оперативные бригады, готовые в любой момент починить неисправности.

ИСТОЧНИК KP.RU