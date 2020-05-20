2020-05-20T07:09:05+03:00
Происшествия

Первые взрывы из-за опрессовок: на Волгоградской в Екатеринбурге прорвало трубу

На месте уже работает бригада ЕТК и чинит поломку
Мария Трапезникова
Поделиться:
На Волгоградской в Екатеринбурге прорвало трубуНа Волгоградской в Екатеринбурге прорвало трубуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ранним утром 20 мая, около 05:40, на улице Волгоградская в Екатеринбурге прорвало трубу с горячей водой – столб, подобно гигантскому фонтану, поднялся на уровень в несколько метров. На место сразу же выехала ремонтная бригада ЕТК, локализовала место повреждения, откачала воду и приступила к ремонту.

- Повреждения в результате опрессовок – это не аварии, а процесс, выявляющий слабые места теплотрасс. Цель испытаний – своевременно отремонтировать выявленные дефекты, чтобы исключить их проявления в отопительный период, - объяснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЕТК.

Если вдруг от местных жителей начнут поступать жалобы на то, что в их дворы попала вода, то ущерб, нанесенный имуществу, будет возмещен страховой компанией. В ЕТК добавили, что уже сегодня ночью закончится первый этап опрессовок. Круглосуточно работают оперативные бригады, готовые в любой момент починить неисправности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за коронавируса в Свердловской области мусульман попросили отметить Ураза-байрам дома с близкими
«Мичуринский» возглавил «ТОП ЖК» в Свердловской области
Включили музыку, но не нарушили самоизоляцию: екатеринбурженок оштрафовали за шум
Уральские почтовики начали доставлять посылки на катерах
Первые взрывы из-за опрессовок: на Волгоградской в Екатеринбурге прорвало трубу
Из Свердловской области в войска отправятся четыре тысячи призывников
В свердловской шахте во время горного удара пострадали двое рабочих
«Русское географическое общество» не поедет смотреть пирамиду, которую открыли уральские путешественники
Как правильно вывести ребенка из самоизоляции: советы специалиста
В Екатеринбурге с завтрашнего дня откроется парк Маяковского
Житель Качканара съездил в больницу Екатеринбурга и заразился коронавирусом
Что скупают россияне в магазинах после отмены самоизоляции
В Екатеринбурге ветеринары выхаживают бельчонка с пневмонией
В Екатеринбурге из-за коронавируса концерт «Руки Вверх!» перенесли на год
Когда коронавирус в России возьмут под контроль: отвечает Минздрав
Устройство смонтировали прямо в покрытие: на свердловской трассе установили датчики, измеряющие вес фур
Владимир Путин: по выплатам врачам вопросы есть ко всем
Уральские врачи, работающие с пациентами с коронавирусом, получили доплаты в 280 миллионов
Роспотребнадзор проверит магазины «Красное и Белое» в Екатеринбурге
Сезон клещей в Свердловской области 2020: самые опасные территории на карте
Евгений Куйвашев объяснил, почему продлил ограничения, введенные из-за коронавируса
Как власть на Урале помогает людям и бизнесу: отвечает губернатор
В Свердловской областной больнице возобновляют плановые операции
Медики за сутки провели больше пяти тысяч исследований проб на коронавирус
Евгений Горенбург начинает съёмки мини-сериала о доставщике еды
УБРиР подтвердил статус одного из крупнейших банков России
Склад сети алкомаркетов «Красное&Белое» в Екатеринбурге, где произошла вспышка COVID-19, продолжает работать
Уральца, который по пьяни до смерти избил своего дедушку, отправили под суд