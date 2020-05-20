В свердловской шахте во время горного удара пострадали двое рабочих

20 Май 2020 2020-05-20T06:32:06+03:00

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В Североуральске, что в Свердловской области, минувшим днем на шахте произошел горный удар. Из-за него пострадали двое проходчиков – они получили травмы разной степени тяжести, которые сейчас устанавливаются. Информацию подтвердили в пресс-службе СКР по Свердловской области, добавив, что сейчас по факту ЧП проводится доследственная проверка.

- Предварительно установлено, что пострадавшими являются двое работников в возрасте 29 и 34 лет. В настоящее время им оказывается необходимая медпомощь, - отметили в пресс-службе СКР.

В рамках проверки следователи выясняют точные обстоятельства ЧП, а также степень тяжести вреда, который получили рабочие, оказавшиеся в шахте во время удара.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU