Как правильно вывести ребенка из самоизоляции: советы специалиста

19 Май 2020 2020-05-19T20:17:50+03:00

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Во многих регионах власти ослабили режим самоизоляции, и многие родители уже вовсю гуляют с детьми – на улице май. В связи с этим о правилах вывода ребенка из режима самоизоляции KP.ru рассказала начальник центра психолого-педагогической помощи педиатрии «ФГАУ НМИЦ здоровья детей» Светлана Лазуренко.

По ее словам, чем младше ребенок, тем больше он страдает в условиях самоизоляции, потому что ему не хватает общения со сверстниками. Многое здесь зависит от родителей, которые могут наладить такое общение онлайн. Также важна забота самих родителей, поддержку которых ребенок чувствует очень остро.

Что касается окончания режима самоизоляции, то лучше в этот момент не менять резко распорядок дня ребенка. Изменения должны быть постепенными, чтобы постепенно выйти на прежний распорядок дня.

Лучше заранее составить места, которые вы планируете посетить вместе с ребенком. Его стоит соотнести с тем, как в вашем населенном пункте снимают ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU