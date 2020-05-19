2020-05-19T19:42:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Житель Качканара съездил в больницу Екатеринбурга и заразился коронавирусом

Сейчас он и двое контактных лиц находятся в городском инфекционном отделении
Алина СУРИНА
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Троих зараженных госпитализировали в инфекционную больницу КачканараТроих зараженных госпитализировали в инфекционную больницу КачканараФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Качканара съездил в больницу Екатеринбурга и заразился коронавирусом. Об этом рассказал глава города Андрей Ярославцев в своем видеообращении к жителям. По его словам, мужчина съездил в столицу Урала на лечение и, приехав обратно, не соблюдал режим самоизоляции и масочный режим. Из-за несоблюдения этих мер, он заразил COVID-19 еще двух горожан. У всех троих болезнь проходит бессимптомно.

- В гости ходили, сами гостей принимали. И вот в виде примера три случая. Контакты первого порядка около 40 человек. Они изолированы, у них взяты тесты на коронавирус. Второй порядок это уже около 200 человек, - рассказал глава Качканара Андрей Ярославцев.

По словам главы города, среди контактных лиц второго порядка есть бюджетники, медработники, работники комбината, представители малого бизнеса. Они не изолируются, но за ними ведется медицинское наблюдение. Места, где проживали трое зараженных дезинфицированы. Глава города призвал жителей Качканара соблюдать самоизоляцию, социальное дистанцирование и масочный режим.

Обращение главы Качканара Андрея Ярославцева.Видео: группа ВК Качканарский городской округ

ИСТОЧНИК KP.RU

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