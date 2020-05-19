Что скупают россияне в магазинах после отмены самоизоляции

19 Май 2020 2020-05-19T19:02:05+03:00

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На минувшей неделе в России завершились нерабочие дня, теперь выход регионов из режима самоизоляции происходит поэтапно. В связи с этим в городах и малых населенных пунктах открылись магазины с непродовольственными товарами.

В первую неделю покупатели начали активно приобретать строительные материалы и дачные товары. Выручка от продажи этих категорий товаров всего с начала марта выросла на четверть.

В этой ситуации сказалось начало дачного сезона, когда спрос на ремонтные принадлежности традиционно высок. Люди устали сидеть по домам и отправились в огород, пишет KP.ru.

Также подрос спрос на снаряжение для активного отдыха: палатки и лодки скупают на 13,5% больше, чем до начала кризиса. Кроме этого, с полок магазинов активно исчезают товары для автомобилей, зоотовары и светильники.

ИСТОЧНИК KP.RU