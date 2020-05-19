Когда коронавирус в России возьмут под контроль: отвечает Минздрав
Ситуация с коронавирусом в России будет взята под контроль к июлю 2020 года. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.
- Думаю, что к июлю этого года вы забудете о нас и не будете приглашать, - заявила Малинникова в эфире телепередачи «Док-ток» на Первом канале.
По ее словам, в России возможны новые вспышки коронавируса, но они не будут «пиковыми», а сезонными, как и другие респираторные инфекции, пишет KP.ru.
Также к июлю этого года ожидается появление вакцины от COVID-19, в следующем месяцы проведут ее клинические испытания. Тогда же будут понятны сроки, когда можно будет изучать действие вакцины в практическом применении.
ИСТОЧНИК KP.RU