Когда коронавирус в России возьмут под контроль: отвечает Минздрав

19 Май 2020 2020-05-19T18:21:40+03:00

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Ситуация с коронавирусом в России будет взята под контроль к июлю 2020 года. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

- Думаю, что к июлю этого года вы забудете о нас и не будете приглашать, - заявила Малинникова в эфире телепередачи «Док-ток» на Первом канале.

По ее словам, в России возможны новые вспышки коронавируса, но они не будут «пиковыми», а сезонными, как и другие респираторные инфекции, пишет KP.ru.

Также к июлю этого года ожидается появление вакцины от COVID-19, в следующем месяцы проведут ее клинические испытания. Тогда же будут понятны сроки, когда можно будет изучать действие вакцины в практическом применении.

ИСТОЧНИК KP.RU