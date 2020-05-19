Владимир Путин: по выплатам врачам вопросы есть ко всем

19 Май 2020 2020-05-19T17:55:55+03:00

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Президент Владимир Путин 19 мая на совещании с членами правительства раскритиковал чиновников из-за проблем с выплатами медицинским работникам.

Суммы от 25 до 80 тысяч рублей должны были выплатить врачам, младшему и среднему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи. Однако на местах средства до получателей дошли не везде. По крайней мере, в том объеме, в каком пообещал президент.

На совещании Владимир Путин указал на то, что не стоит перекладывать ответственность за недоработки на главных врачей медицинских учреждений, потому что проблема в документе, которые сотрудники Правительства РФ составили недостаточно четко, пишет KP.ru.

- Вопросы всегда есть, ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, тогда было бы меньше вопросов к этим главным врачам, - подчеркнул на совещании президент.

ИСТОЧНИК KP.RU