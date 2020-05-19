2020-05-19T17:23:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Евгений Куйвашев объяснил, почему продлил ограничения, введенные из-за коронавируса

Губернатор опроверг версию, что режим самоизоляции продлили из-за вспышки COVID-19 в сети алкомаркетов
Алина СУРИНА
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Губернатор опроверг версию, что режим самоизоляции продлили из-за вспышки COVID-19 в сети алкомаркетовГубернатор опроверг версию, что режим самоизоляции продлили из-за вспышки COVID-19 в сети алкомаркетовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области, отвечая на вопросы на своей странице в Instagram, объяснил, почему продлил ограничения, введенные из-за коронавируса. Напомним, что режим повышенной готовности продлили до 25 мая. Губернатор опроверг версию, что режим самоизоляции продлили из-за вспышки COVID-19 в сети алкомаркетов «Красное&Белое».

- Я понимаю, что эмоции в эти дни бьют через край. Но сейчас как никогда раньше, на смену эмоциям должен прийти холодный расчет и сухая математика. Решение о продлении ограничений в регионе связано не с тем, где произошла вспышка заболеваемости, а с тем, сколько новых случаев было лабораторно подтверждено и сколько еще находится в работе, - написал глава региона.

Также он заверил уральцев, что сотрудников сети, заболевших коронавирусом, тщательно проверяют - заболевшие и контакты первого круга будут госпитализировать, а за дальними контактами устанавливают медицинское наблюдение.

Кроме того губернатор объяснил, почему не смотря на вспышку коронавируса магазины сети продолжают работать. Глава региона объяснил это тем, что они торгуют, в том числе, продуктами питания и алкоголь здесь не причем.

- Я отдаю себе отчет в том, что ситуация с коронавирусом стала серьезнейшим испытанием для бизнеса, поставила под вопрос существование отдельных организаций. Но, уверен, не введи мы ограничений, рост числа заболевших изначально был бы взрывным. И тогда последствия для всех сфер были бы катастрофическими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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