2020-05-19T17:05:55+03:00
Общество

Как власть на Урале помогает людям и бизнесу: отвечает губернатор

Деньги выплачивают из областного бюджета
Лев ИСТОМИН
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Государство поддерживает отдельные категории населенияГосударство поддерживает отдельные категории населенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, на какие выплаты полагаются жителям Екатеринбурга и Свердловской области из регионального бюджета в период пандемии коронавируса.

Есть несколько механизмов поддержки населения в сложный период:

1. Некоторые социальные выплаты продлены на полгода в беззаявительном порядке:

- Выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка с апреля 2020 года назначена 5 538 семьям.

- Ежемесячное пособие на ребенка продлили 11 110 получателям.

- Ежемесячная денежная выплата после рождения третьего или последующего детей продлена 3 520 получателям.

- Продлены 169 социальных выплат инвалидам.

2. Многодетные и малоимущие семьи, семьи с детьми-инвалидами, состоящие на учете в органах социальной защиты как нуждающиеся в государственной поддержке могут рассчитывать на единовременную выплату 5 000 рублей. На это в областной казне заложено 350 миллионов рублей. Больше 63 тысяч уральских семей уже воспользовались выплатой, это больше 90 процентов от общего числа претендентов.

3. Выплаты на детей от 3 до 7 лет получила 391 семья.

4. Медицинские работники получают доплаты за риск заражения коронавирусом из федерального и регионального бюджетов. Для этого предусмотрено 1,5 миллиарда рублей.

5. Предприятиям выдали 552 кредита на 1,5 миллиарда рублей, чтобы сотрудникам выплатили зарплаты. Часть кредитов реструктуризируют. Объем поддержки 1763 компаний составил 1,7 миллиарда рублей.

6. За помощью в размере 5 000 рублей обратились 3 723 самозанятых. Деньги им выплачены.

7. Ко Дню Победы по 5 000 и 1 000 рублей получили ветераны Великой Отечественной войны в зависимости от категории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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