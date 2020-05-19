2020-05-19T15:49:16+03:00
Общество

УБРиР подтвердил статус одного из крупнейших банков России

УБРиР вошел в список тридцати крупнейших банков России на 1 апреля 2020 года по версии Центрального банка РФ
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Уральский банк реконструкции и развития — единственный банк из списка, домашний регион которого — Свердловская областьУральский банк реконструкции и развития — единственный банк из списка, домашний регион которого — Свердловская область
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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вошел в список тридцати крупнейших банков России на 1 апреля 2020 года по версии Центрального банка РФ. Соответствующий перечень кредитных организаций был опубликован ЦБ РФ в официальном издании «Вестник Банка России» (№ 32 (2168) от 14.05.2020).

Уральский банк реконструкции и развития — единственный банк из списка, домашний регион которого — Свердловская область. Основу перечня составили банки из Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным представленного Банком России балансового отчета тридцати крупнейших кредитных организаций страны, их суммарные активы составляют чуть более 86 трлн рублей, пассивы — также немногим превышают 86 трлн рублей.

Напомним, ранее УБРиР вошел в реестр кредитных организаций, признанных Центробанком РФ значимыми на рынке платежных услуг. Уральский банк реконструкции и развития также был единственным банком из Свердловской области, который попал в список регулятора.

Отмечающий в этом году свое 30-летие УБРиР входит в число лидеров банковской отрасли Свердловской области. По итогам 2019 года банк включен в сотню самых надежных кредитных учреждений России по версии журнала Forbes. В прошлом году международное агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило «стабильный» прогноз по рейтингу УБРиР. Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка подтверждены на уровне «B-/B».

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