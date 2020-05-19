2020-05-19T13:55:13+03:00
Общество

Ураза-Байрам в Екатеринбурге и Свердловской области 2020: врачи и духовные руководители советуют остаться дома

Праздник символизирует окончание священного месяца Рамадана
Олег ГАЛИМОВ
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Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 2 999Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 2 999Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мусульмане готовятся к одному из важнейших праздников в году – Ураза-Байрам, знаменующему окончание священного месяца Рамадана. Но в этом году из-за пандемии коронавируса власти и духовные руководители просят оставаться дома.

По словам вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, взвешенная позиция санитарных врачей и органов власти нашла отклик у всех председателей духовных управлений.

- Понимаю, с каким трепетом верующие ждут дня разговения. Однако, сегодняшняя ситуация с COVID-19 в регионе вынуждает нас все ещё сдержанно относиться к мысли о возвращении к привычному образу жизни и важным для нас традициям, - пишет Сергей Бидонько в Instagram.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 2 999 .Состояние 12 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 100 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.

Уральские врачи вылечили в общей сложности 817 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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