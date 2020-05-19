2020-05-19T13:47:16+03:00
Общество

Свердловчанке выплатили 200 тысяч за незаконное уголовное преследование

В 2017 году на женщину завели дело, а через год с сняли все обвинения
Мария Трапезникова
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Свердловчанке выплатили 200 тысяч за незаконное уголовное преследованиеСвердловчанке выплатили 200 тысяч за незаконное уголовное преследованиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В октябре 2017 года на жительницу уральского города Лесной, Юлию, было заведено уголовное дело за мошенничество. В августе 2018 года ее признали виновной, однако через несколько месяцев апелляционным приговором все обвинения с нее были сняты. За женщиной было признано право на реабилитацию.

Тогда Юлия подала иск к Министерству финансов РФ и потребовала компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч.

- В ходе судебного разбирательства Минфин России иск не признал, указав на отсутствие доказательств наличия вреда, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Прокуратура области, выступавшая по делу как третье лицо, полагала возможной компенсации морального вреда в сумме 20 тысяч рублей. Следственный комитет полагал иск необоснованным.

В итоге, суд иск Юлии установил. С Минфина РФ за счет казны РФ была взыскана компенсация морального вреда в 200 тысяч и еще судебные расходы в размере 10 тысяч рублей. Решение пытались оспорить, но его оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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