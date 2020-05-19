Свердловчанке выплатили 200 тысяч за незаконное уголовное преследование
В октябре 2017 года на жительницу уральского города Лесной, Юлию, было заведено уголовное дело за мошенничество. В августе 2018 года ее признали виновной, однако через несколько месяцев апелляционным приговором все обвинения с нее были сняты. За женщиной было признано право на реабилитацию.
Тогда Юлия подала иск к Министерству финансов РФ и потребовала компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч.
- В ходе судебного разбирательства Минфин России иск не признал, указав на отсутствие доказательств наличия вреда, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Прокуратура области, выступавшая по делу как третье лицо, полагала возможной компенсации морального вреда в сумме 20 тысяч рублей. Следственный комитет полагал иск необоснованным.
В итоге, суд иск Юлии установил. С Минфина РФ за счет казны РФ была взыскана компенсация морального вреда в 200 тысяч и еще судебные расходы в размере 10 тысяч рублей. Решение пытались оспорить, но его оставили без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU