2020-05-19T13:46:08+03:00
Общество

СвЖД применяет проактивный подход в работе с грузоотправителями

На СвЖД ведется разработка так называемых паспортов станций, а также формирование реестров клиентов
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Фото: предоставлено СвЖДФото: предоставлено СвЖД
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Для повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта и привлечения новых клиентов Свердловская железная дорога использует проактивный подход в работе с грузоотправителями, в основе которого – тщательное изучение их потребностей.

На СвЖД ведется разработка так называемых паспортов станций, а также формирование реестров клиентов, находящихся в зоне тяготения определенных мест погрузки. В паспорте учитываются такие параметры, как объем и ритмичность производства близлежащих промышленных предприятий, номенклатура выпускаемой продукции, ценовые характеристики, логистика грузоперевозок (доставка сырья, комплектующих, готовой продукции) и др. Использование в работе собранных данных позволяет более оптимально интегрировать железнодорожные технологии и производственные циклы конкретных предприятий.

Проводимая политика уже приносит результаты. Так, пересмотр технологии работы по станции Осенцы (Пермский край) позволил в апреле текущего года дополнительно привлечь с трубопроводного транспорта 30 тыс. тонн нефтепродуктов. При формировании паспортов станций Верещагинского участка для погрузки лесных грузов принято решение использовать инфраструктуру станции Кез. Для этих целей планируется восстановить неиспользуемый железнодорожный тупик (пока погрузка осуществляется на соседней станции Кабалуд). В марте-апреле погружено более 3,5 тыс. тонн (59 вагонов). В перспективе объемы погрузки планируется довести до пяти вагонов в сутки.

Фото: предоставлено СвЖД

Фото: предоставлено СвЖД

Также активизирована работа по привлечению потенциальных клиентов в сегменте перевозок тяжеловесных и негабаритных грузов. Прежде всего, это предприятия тяжелого машиностроения, нефтегазовой отрасли и др. К примеру, на СвЖД была организована доставка буровой установки со станции Войновка до месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Для перевозки груза было задействовано сто вагонов.

В качестве агрегатора групповых и повагонных отправок также планируется активнее использовать Свердловскую дирекцию по управлению терминально-складским комплексом, которая оперирует собственной сетью грузовых дворов на основных станциях дороги. В настоящее время в разработке находится 72 проекта, реализация которых может обеспечить погрузку в объеме более 300 тыс. тонн – инертно-строительные и химические грузы, трубная продукция, промышленное оборудование.

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