19 Май 2020 2020-05-19T13:28:40+03:00

Уральца отправили на 11 лет в тюрьму за хранение наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Сысерти, что в Свердловской области, под суд отправили жителя Первоуральска, которого обвиняют в хранении наркотиков. В начале октября прошлого года мужчина решил через интернет-магазин заказать запрещенные вещества. Заплатил он за это 30 тысяч рублей и получил пакетики массой 79,6 граммов.

- Мужчина оплатил заказ через банкомат и получил от сбытчика сообщение, содержащее сведения о месте нахождения тайника с наркотиком – на обочине трассы «Урал», - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На нужном месте он отыскал тайник и спрятал «покупку» в рукаве своей кожаной куртки. На обратном пути его задержали полицейские. Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за хранение наркотиков, а также имел не снятую и не погашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

В итоге, суд назначил ему 11 лет колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU