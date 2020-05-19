2020-05-19T11:38:24+03:00
Общество

В Екатеринбурге стела УЗТМ лишилась орденов

Их сняли, чтобы отреставрировать конструкцию
Мария Трапезникова
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Со стелы УЗТМ сняли орденаСо стелы УЗТМ сняли орденаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге, рядом с Уралмашзаводом, накануне рабочие начали разбирать стелу с орденами. На ней раньше висели 11 копий реальных наград УЗТМ – Орден Красного знамени, Орден Великой Отечественной войны I степени и другие награды. Конструкция была установлена в честь 50-летия УЗТМ 15 июля 1983 года на бульваре Культуры. Тогда же рядом с ней заложили «капсулу времени», которую нужно будет вскрыть к 100-летию завода – 15 июля 2033 года.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Уралмашзавода, стелу просто отправили на реставрацию – ее внешний облик сильно износился.

- Не стоит переживать, стелу будут реставрировать. Это проект Уралмашзавода. Планируют закончить и вернуть все ордена обратно ко дню рождения завода, к 15 июля, - уточнили в пресс-службе.

Стелу отправили на реконструкцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стелу отправили на реконструкциюФото: Алексей БУЛАТОВ

Завершить реставрацию планируют к 15 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершить реставрацию планируют к 15 июляФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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