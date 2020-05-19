В Екатеринбурге стела УЗТМ лишилась орденов
В Екатеринбурге, рядом с Уралмашзаводом, накануне рабочие начали разбирать стелу с орденами. На ней раньше висели 11 копий реальных наград УЗТМ – Орден Красного знамени, Орден Великой Отечественной войны I степени и другие награды. Конструкция была установлена в честь 50-летия УЗТМ 15 июля 1983 года на бульваре Культуры. Тогда же рядом с ней заложили «капсулу времени», которую нужно будет вскрыть к 100-летию завода – 15 июля 2033 года.
Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Уралмашзавода, стелу просто отправили на реставрацию – ее внешний облик сильно износился.
- Не стоит переживать, стелу будут реставрировать. Это проект Уралмашзавода. Планируют закончить и вернуть все ордена обратно ко дню рождения завода, к 15 июля, - уточнили в пресс-службе.
Стелу отправили на реконструкциюФото: Алексей БУЛАТОВ
Завершить реставрацию планируют к 15 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU