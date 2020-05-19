Закопал кости в огороде: на Урале мужчина убил друга из-за любви к преступнице

19 Май 2020 2020-05-19T10:23:40+03:00

Примечательно, что женщина, из-за которой произошла ссора мужчин, до сих пор отбывает наказание в колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы

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В Ирбите будут судить местного жителя, который осенью прошлого года жестоко расправился со своим приятелем.

Как рассказал «КП» руководитель районного следственного отдела Алексей Девятых, конфликт мужчин произошел в ходе пьяного застолья, когда они обсуждали, с кем будет жить их общая знакомая после освобождения из мест лишения свободы.

- Обвиняемый избил собутыльника. От полученных травм мужчина скончался. После этого злоумышленник сжег тело, лопатой разломал кости и закопал в огороде, - рассказывает подполковник юстиции.

Останки мужчины удалось найти лишь в ноябре, когда его стали искать родственники. Следователи СКР уже завершили расследование уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Примечательно, что женщина, из-за которой произошла ссора мужчин, до сих пор отбывает наказание в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU