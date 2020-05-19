В Екатеринбурге автолюбителя, который пытался подкупить полицейского, отправили под суд

19 Май 2020 2020-05-19T07:38:56+03:00

У него не было прав и он решил дать взятку инспектору ДПС, чтобы избежать наказания

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге под суд отправили автовладельца, которого обвиняют в даче взятки сотруднику ГИБДД. В начале апреля этого года мужчина сел за руль, хотя у него не было прав. Его остановили инспекторы ДПС и попросили документы на проверку, после чего его пригласили к служебному автомобилю.

Чтобы избежать наказания, мужчина решил предложить водителю взятку. Из кармана он достал 500 рублей и положил у коробки передач в подстаканник патрульной машины.

- При этом обвиняемый был неоднократно предупрежден старшим инспектором ДПС, что его действия являются уголовно наказуемым деянием, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Но автолюбитель не стал забирать деньги, пояснив, что они предназначаются за несоставление протокола.

В итоге, инспектор ДПС вызвал следственно-оперативную группу. На мужчину завели уголовное дело за дачу взятки, которое отправили в Верх-Исетский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU