2020-05-18T19:19:41+03:00
Общество

Осужденный екатеринбуржец, помещенный в больницу с коронавирусом, сбежал от врачей

Мужчину задержали и отправили долечиваться
Алина СУРИНА
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Фото: Издание "Лампа"Фото: Издание "Лампа"
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Осужденный екатеринбуржец, помещенный в больницу с коронавирусом, сбежал от врачей. Мужчину доставили в спецприемник 8 мая. От туда с повышенной температурой его госпитализировали во 2-ю больницу. Медики диагностировали у мужчины коронавирусную инфекцию. Но, не смотря на диагноз, вчера екатеринбуржец сбежал от врачей.

- Ранее неоднократно судимый местный житель по имени Александр, по материалам территориального ОВД был арестован на 10 суток за правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 19.24 КОАП РФ. Дело в том, что он нарушил порядок нахождения под надзором, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полицейские быстро установили местонахождение беглеца, задержали его и отправили в больницу для лечения. После завершения курса реабилитации он вновь будет отправлен под арест на пять оставшихся суток.

- Хочу напомнить, тем гражданам, которые нарушают режим самоизоляции, особенно тем, кому поставлен диагноз COVID-2019, пренебрегать установленными правилами поведения при такой болезни - значит подвергать реальной опасности не только себя и своих близких, но и сотни, а может быть и тысячи здоровых людей. За такие вольности предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Прошу помнить об этом, - отметил Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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