Стало известно, когда в Екатеринбурге разрешат работать мастерам маникюра, косметологам и массажистам

18 Май 2020 2020-05-18T17:25:14+03:00

Все сотрудники бьюти сферы могут выйти на работу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области и Екатеринбурге разрешили работать представителям бьюти сферы. Губернатор региона Евгений Куйвашев ослабил ограничительные меры и подписал дополнительный указ. Теперь принимать клиентов могут организации, у которых есть медицинская лицензия.

- С 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией: частные клиники, косметологии, - написал Евгений Куйвашев в Instagram.

Кроме косметологов выйти на работу теперь могут все сотрудники парикмахерских, в том числе мастера маникюра, визажисты, а также массажисты. Напомним, ранее в салонах красоты можно было только подстричься.

ИСТОЧНИК KP.RU