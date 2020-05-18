Стало известно, когда в Екатеринбурге разрешат работать мастерам маникюра, косметологам и массажистам
В Свердловской области и Екатеринбурге разрешили работать представителям бьюти сферы. Губернатор региона Евгений Куйвашев ослабил ограничительные меры и подписал дополнительный указ. Теперь принимать клиентов могут организации, у которых есть медицинская лицензия.
- С 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией: частные клиники, косметологии, - написал Евгений Куйвашев в Instagram.
Кроме косметологов выйти на работу теперь могут все сотрудники парикмахерских, в том числе мастера маникюра, визажисты, а также массажисты. Напомним, ранее в салонах красоты можно было только подстричься.
ИСТОЧНИК KP.RU
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