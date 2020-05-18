Пригородные поезда на Свердловской железной дороге с 18 мая возвращаются к прежнему графику курсирования

18 Май 2020 2020-05-18T15:39:43+03:00

С 20 мая будет увеличено количество вагонов в ряде поездов на Егоршинском, Серовском, Тавдинском направлениях, где ранее была уменьшена составность

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С 18 мая 2020 года в соответствии с решением Министерства транспорта Свердловской области и АО «Свердловская пригородная компания» на Свердловской железной дороге назначаются поезда, отмененные ранее в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и снижением пассажиропотока.

С 18 мая начинают курсировать пригородные поезда:

· «городской электропоезд» №№7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212 сообщением Керамик – Екатеринбург-Пассажирский – Екатеринбург-Сортировочный.

· электропоезд «Ласточка» №7084/7085 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский – Екатеринбург-Пассажирский.

· электропоезд «Ласточка» №7061/7060, 7063/7066, 7068 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский.

· поезд №6823/6824 сообщением Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил.

Кроме того, с 20 мая будет увеличено количество вагонов в ряде поездов на Егоршинском, Серовском, Тавдинском направлениях, где ранее была уменьшена составность.

С 30 мая назначается «летний» пригородный поезд №6591/6594 сообщением Дружинино – Михайловский Завод – Дружинино (по выходным и праздничным дням).

С 1 июня вновь начнет курсировать электропоезд №6037/6038, 6039/6040 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский.

В Тюменской области и ХМАО-Югре в соответствии с решением Главного управления строительства Тюменской области, Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры и АО «Свердловская пригородная компания» с 19 мая на летний период увеличивается количество вагонов на ряде поездов на направлении Вагай – Утяшево, Ишим – Вагай – Тюмень, Тюмень – Усть-Тавда – Тобольск, Тавда – Устье-Аха.

Напомним, в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации во всех пригородных поездах ежедневно, при каждом прибытии на станцию формирования проводится дезинфекция контактных поверхностей: обрабатываются сидения, поручни, ручки, подоконники и оконные рамы, санитарные узлы. Полная дезинфекция проводится во время технического обслуживания поездов и во время текущего ремонта.

Подробную информацию о движении поездов можно получить в железнодорожных пригородных кассах, мобильном приложении «Пригород» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России).