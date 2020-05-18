Единовременные выплаты на детей в Екатеринбурге и Свердловской области 2020: как подать заявление

18 Май 2020 2020-05-18T15:02:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство РФ приняло решение о расширении мер поддержки граждан и бизнеса. Так, семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно будут назначаться выплаты на сумму чуть больше пяти тысяч рублей. Нормативно выплата предусматривает назначение с 1 января – это 5 757 рублей ежемесячно (то есть 50% от уровня прожиточного минимума). То есть, если человек подал заявление, например, в июле, то ему насчитают всю сумму, начиная с 1 января. Но это только при условии, что на тот момент ребенку уже исполнилось три года.

Кроме того, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье в возрасте от трех до 16 лет будет осуществляться единоразово.

Для того, чтобы их получить, нужно будет подать только одно заявление через портал госуслуг. Такая функция будет возможна уже с 20 мая. Кроме того, заявление можно будет подать также через личный кабинет застрахованного лица на сайте пенсионного фонда, или придя лично в отделение пенсионного фонда или МФЦ.

- Мы готовы начать назначать выплаты уже с 1 июня. Примерное количество семей в Свердловской области, которое ожидает выплаты – около 64 тысяч, - рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Однако заявление на единовременные выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, можно подать либо через портал госуслуг (когда заработает специальный раздел), либо при личном посещении пенсионного фонда или отделения МФЦ. Все заявления можно подать до 1 октября включительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Единовременные выплаты на детей в Екатеринбурге и Свердловской области в 2020 году: разъясняет Пенсионный фонд. Семьи с малышами младше трех лет будут ежемесячно получать по 5 тысяч рублей, а с детьми от 3 до 16 лет - 10 тысяч единоразово на каждого ребенка (подробнее)

По 5 тысяч семьям с детьми-инвалидами, многодетным и малоимущим: на Урале объявили новые меры поддержки из-за коронавируса. Также в Свердловской области выделили 330 миллионов рублей для помощи малому и среднему бизнесу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU