«Деньги не вычитаются из материнского капитала»: в Пенсионном фонде рассказали, кто из уральцев получит выплаты на детей

После того, как 7 апреля вышел указ президента о выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми до трех лет, имеющим право на материнский капитал, в Свердловской области этой мерой поддержки уже воспользовались 64 тысячи семей, сообщают в региональном отделении Пенсионного фонда России.

- Это выплаты за апрель, - уточняет Ольга Шубина, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области. - Сейчас мы производим выплату в мае месяце. И следующим этапом идет июнь. Те семьи, которые еще не подали заявление, мы их ждем и обрабатываем в течение определенного законом срока.

Добавим, что такое же ежемесячное пособие начнут получать и семьи с детьми до трех лет, которые не имеют права на получение материнского капитала. Такую меру поддержки в ходе селекторного совещания 11 мая предложил президент РФ Владимир Путин.

- К нам были вопросы от жителей до этого: «Почему у меня ребенок рожден до 1 января 2020 года, ему еще не исполнилось 3 лет, а я не получаю единовременную ежемесячную выплату в размере 5 тысяч?». Потому, что права на материнский капитал эта семья не имела на тот момент. Сейчас указом президента №317 эта категория лиц введена, - добавляет Ольга Шубина.

Также с 1 июня будет проводиться разовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 16 лет. При этом, если ребенку в 2020-м исполнилось 3 года в период с апреля по июнь включительно, то его семья сможет получить, как ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей, так и единовременную в 10 тысяч.

Заявления можно подать через интернетФото: Алексей БУЛАТОВ

- Например, ребенок достиг возраста 3 лет 15 мая 2020 года, - говорит Ольга Шубина. - В этом случае при обращении правомочного лица ему может быть выплачена ежемесячная выплата по 5 тысяч рублей за апрель и май, плюс единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.

Заявление на ежемесячную выплату на детей, рожденных с 1 апреля 2017 по 1 января 2020 года, а также на единовременную выплату могут подать, как мать, так и отец.

- Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет будет осуществляться единоразово с 1 июня 2020 года, - добавляет Ольга Шубина. - При этом на подачу заявления есть почти 5 месяцев. И сделать это можно вплоть до 1 октября 2020 года.

Если в семье один ребенок в возрасте от 3 до 16 лет, то она получит 10 тысяч рублей. Если два, тогда 20 тысяч. И так далее... Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на предоставление единовременной выплаты на портале Госуслуг.

- Бланк заявления там есть, - объясняет Ольга Шубина. - Можно подать без каких либо проблем уже с сегодняшнего дня. Учитывая, что вчера (12 мая, - Ред.) портал Госуслуг не работал... Если нет аккаунта на портале, то надо зарегистрироваться. Можно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда, либо через МФЦ. Также просьба очень внимательно заполнять заявление на портале Госуслуг. Оно простое. Обязательно указать СНИЛС родителей и ребенка с правильным указанием банковских реквизитов, поскольку выплата будет перечисляться в кредитное учреждение.

При этом СНИЛС у ребенка должен быть обязательно, уточняют в Пенсионном фонде. Иначе заявление просто не пройдет проверку на портале Госуслуг. Детям, родившимся после 15 апреля 2020 года его присваивают автоматически. На остальных надо получить.

- Если нет СНИЛС у ребенка, запишитесь на портале Пенсионного фонда России на прием в клиентскую службу, - добавляет Ольга Шубина.

В Пенсионном фонде отмечают, что банковские реквизиты, указанные в заявлении, должны быть того человека, которые обращается за выплатой. Если отец, то его реквизиты надо указать, а не реквизиты матери, например.

Всего в Свердловской области семей, которые могут претендовать на единовременную выплату в 10 тысяч рублей - больше 700 тысяч. Тех, кто может получать ежемесячную выплату в 5 тысяч - порядка 150 тысяч.

- Объемы колоссальные, - признает Ольга Шубина. - Данные средства выплачиваются дополнительно из федерального бюджета. Они ни коим образом не вычитаются из средств материнского капитала. Бюджет федеральный выделяет на это все необходимые средства.

Всего Свердловской области на ежемесячные и единовременные выплаты понадобится больше девяти миллиардов рублей.