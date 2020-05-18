2020-05-18T13:45:07+03:00
Общество

На работы – 48 месяцев: в Нижнем Тагиле суд заставил отреставрировать Дом Учителя

Внутренний и внешний ремонт должны были провести еще в 2015-2017 годах
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.ПанорамыФото: Яндекс.Панорамы
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В Нижнем Тагиле суд распорядился отреставрировать объект культурного наследия, нынешний Дом Учителя. В 1918 году в нем формировались кавалерийские части Красной Армии. В 1986 году здание было принято на государственную охрану решением Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов.

Нижнетагильский Дом Учителя в 2015-2017 годах обязался отремонтировать здание на основании документации, не меняя внешнего облика и интерьеров памятника культуры. Однако проверка, которая проводилась в августе 2019 года, показала, что оно находится в плачевном состоянии.

- Наблюдались нарушения целостности водосточных труб, нарушение окрасочного и штукатурного слоев на фасадах и цоколе, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Часть западного фасада оштукатурена, в связи с чем нарушена целостность декоративных элементов. В оконных проемах первого этажа северного и западного фасадов установлены рольставни, пластиковые окна. На стенах дома есть вандальные рисунки.

Тогда региональное Управление государственной охраны объектов культурного наследия обратилось в суд с требованием отреставрировать здание в течение 48 месяцев со дня вступления решения суда в силу. Суд требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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