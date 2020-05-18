Грозит 10 лет тюрьмы: уральца отправили под суд после того, как он молотком избил своего товарища

18 Май 2020 2020-05-18T11:51:45+03:00

Уральца отправили под суд после того, как он молотком избил своего товарища Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Полевском, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в жестоком избиении своего знакомого. В ночь с 23 на 24 февраля, во время пьяного застолья, мужчины сильно поссорились. Тогда обвиняемый схватил молоток и, используя его в качестве оружия, ударил им по голове товарищу.

- Потерпевшему причинено телесное повреждение в виде раны в теменной области головы слева, перелома теменной кости слева, которые в своей совокупности составили комплекс открытой черепно-мозговой травмы, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На мужчину завели уголовное дело и направили в Полевской суд для рассмотрения по существу. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU