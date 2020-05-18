В Екатеринбурге экс-сотрудника ГИБДД оштрафовали за взятку в 30 тысяч

18 Май 2020 2020-05-18T11:03:57+03:00

Суд лишил его права занимать должности в правоохранительных органах на три года

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В Екатеринбурге под суд отправили местного 29-летнего жителя, бывшего инспектора ГИБДД. Его обвиняют в получении взятки. В начале марта этого года, во время проверки документов, он остановил машину и заметил, что ее водитель был сильно пьян.

Тогда экс-инспектор предложил водителю не привлекать его к ответственности за денежное вознаграждение в размере 30 тысяч. Нарушитель согласился и пообещал вскоре передать нужную сумму.

- Вечером 4 марта экс-сотрудник ГИБДД и водитель вновь встретились у одного из кафе по улице Таватуйской. Именно в этом месте автомобилист и передал подсудимому взятку в размере 30 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Сразу после этого нечистый на руку страж порядка был задержан.

Как добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, бывшего инспектора задержали полицейские в ходе оперативной работы. На экс-силовика завели уголовное дело и направили в суд, который назначил ему штраф в 650 тысяч и лишил права занимать должности в органах на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU