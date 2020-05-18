Проросла в соседние органы: свердловские хирурги сумели удалить гигантскую опухоль в легком

18 Май 2020 2020-05-18T10:06:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Торакальные хирурги Свердловского областного онкодиспансера сумели удалить гигантскую опухоль в легком. Сложность была в том, что она достигла больше 10 сантиметров и проросла в соседние органы: грудную стенку и в часть диафрагмы. О болезни пациентка узнала год назад, но лечиться не спешила.

- Образование в легком у пациентки обнаружили на очередном медосмотре, однако, не испытывая клинических признаков, женщина не решалась на лечение, - рассказал заведующий отделением Максим Руденко. – К нам обратилась, только когда почувствовала ухудшение состояния: одышку, потерю веса, общую слабость и боль в грудной клетке.

У женщины за год опухоль достигла третьей стадии и быстро прогрессировала: только за несколько дней перед операцией она увеличилась на целый сантиметр. Удаляли новообразование в течение трех часов: провели резекцию нижней доли легкого, затем участков грудной клетки и диафрагмы.

- Органы, пораженные опухолью, удалили «единым блоком» с последующей пластикой. При этом верхнюю долю легкого удалось сохранить, - добавили в пресс-службе регионального Минздрава. – Сейчас женщина уже выписана из стационара и проходит курс химиотерапии.

ИСТОЧНИК KP.RU