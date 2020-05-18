Разбил стекло и пробрался внутрь: на Урале поймали воришку, укравшего у своей мамы деньги с карты

18 Май 2020 2020-05-18T09:28:52+03:00

На Урале поймали воришку, укравшего у своей мамы деньги с карты Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Среднеуральске, что в Свердловской области, сотрудники Росгвардии поймали мужчину, которого подозревают в краже банковской карты. В полиции рассказали, что накануне им поступила информация о неизвестном, который, разбив стекло, проник в квартиру к местной жительнице.

- Она рассказала, что задержанный мужчина – ее сын. Он нигде не работает и ведет асоциальный образ жизни, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии. – С похищенной банковской карты он снял чуть больше трех тысяч.

Женщина отказывалась пускать своего сына домой, поэтому он решил сам забраться внутрь, разбив стекло в окне. Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в полицию для дальнейшего разбирательства. Сейчас по факту кражи проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU