Разбил стекло и пробрался внутрь: на Урале поймали воришку, укравшего у своей мамы деньги с карты
В Среднеуральске, что в Свердловской области, сотрудники Росгвардии поймали мужчину, которого подозревают в краже банковской карты. В полиции рассказали, что накануне им поступила информация о неизвестном, который, разбив стекло, проник в квартиру к местной жительнице.
- Она рассказала, что задержанный мужчина – ее сын. Он нигде не работает и ведет асоциальный образ жизни, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии. – С похищенной банковской карты он снял чуть больше трех тысяч.
Женщина отказывалась пускать своего сына домой, поэтому он решил сам забраться внутрь, разбив стекло в окне. Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в полицию для дальнейшего разбирательства. Сейчас по факту кражи проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU