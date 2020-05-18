Екатеринбург вошел в пятерку самых недооцененных городов по версии Forbes
Американский журнал Forbes продолжает расширять границы городов России, составляя рейтинги по самым разным критериям. На этот раз зарубежные коллеги решили составить список самых недооцененных на фоне Москвы и Санкт-Петербурга городов. Подборка оказалась небольшой – всего пять пунктов. И Екатеринбург оказался на первом месте.
Forbes пишет о том, что столицу Урала часто называют «третьей столицей России» и «окном в Азию» - благодаря расположению на восточном краю Уральского горного хребта. Но настоящая красота Екатеринбурга, по мнению журналистов, совсем не в этом.
- В то время, как город является домом для действительно впечатляющего горизонта с некоторыми из самых высоких зданий России, главной достопримечательностью для туристов является богатое культурное наследие города, - заключили в журнале. – Из множества исторических памятников, разбросанных по всему Екатеринбургу, одним из самых значительных является Храм-на-Крови [хотя дословный перевод звучит как «Храм Всех Святых» - прим.ред.]. Это великое русское православное сооружение знаменует собой место, где большевистские войска казнили Николая II, последнего императора России, и его семью.
Кроме Екатеринбурга, в подборку американских коллег попали Мурманск, Элиста, Псков и Хабаровск.
ИСТОЧНИК KP.RU