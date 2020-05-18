Екатеринбург вошел в пятерку самых недооцененных городов по версии Forbes

18 Май 2020 2020-05-18T07:30:50+03:00

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Американский журнал Forbes продолжает расширять границы городов России, составляя рейтинги по самым разным критериям. На этот раз зарубежные коллеги решили составить список самых недооцененных на фоне Москвы и Санкт-Петербурга городов. Подборка оказалась небольшой – всего пять пунктов. И Екатеринбург оказался на первом месте.

Forbes пишет о том, что столицу Урала часто называют «третьей столицей России» и «окном в Азию» - благодаря расположению на восточном краю Уральского горного хребта. Но настоящая красота Екатеринбурга, по мнению журналистов, совсем не в этом.

- В то время, как город является домом для действительно впечатляющего горизонта с некоторыми из самых высоких зданий России, главной достопримечательностью для туристов является богатое культурное наследие города, - заключили в журнале. – Из множества исторических памятников, разбросанных по всему Екатеринбургу, одним из самых значительных является Храм-на-Крови [хотя дословный перевод звучит как «Храм Всех Святых» - прим.ред.]. Это великое русское православное сооружение знаменует собой место, где большевистские войска казнили Николая II, последнего императора России, и его семью.

Кроме Екатеринбурга, в подборку американских коллег попали Мурманск, Элиста, Псков и Хабаровск.

ИСТОЧНИК KP.RU