2020-05-17T12:09:26+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле легковушка сбила семилетнего мальчика, который перебегал дорогу

Прибывшие медики осмотрели его и отправили домой с ушибами
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской областиФото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле минувшим вечером произошло серьезное ДТП, в котором пострадал маленький мальчик. Водитель «Лады», двигаясь по улице Октябрьской, сбил семилетнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Он удара ребенок получил ушиб левой большеберцовой кости. На место выезжала бригада скорой помощи, она осмотрела мальчика и отпустила домой. Прибывшие инспекторы ДПС установили личности участников аварии и опросили очевидцев. Водителя «Лады» проверили на наличие алкоголя в крови – тест дал отрицательный результат.

- Водитель имеет стаж 20 лет. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД три раза, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области.

Только с начала этого года на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского округа травмы получили уже пять детей-пешеходов. Поэтому Госавтоинспекция просил водителей соблюдать ПДД и скоростной режим и быть предельно внимательными за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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