Доставайте бинокли: на звездном небе Среднего Урала можно будет увидеть летящую комету
Жители Свердловской области смогут увидеть на звездном небе пролетающую комету C/2020 F8 SWAN. Но для этого нужно будет достать бинокли. Ее можно будет посмотреть низко над горизонтом в северной части неба.
- Комета движется справа налево. Капеллу комета посетит уже в начале июня, - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. – 16 мая комета достигла максимальной яркости, 17 мая была удалена от Солнца лишь на 21,5 градусов.
27 мая комета приблизится к Солнцу на минимальное расстояние, поэтому наиболее благоприятный период для ее поиска на звездном небе – с 18 по 28 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU