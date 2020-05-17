Доставайте бинокли: на звездном небе Среднего Урала можно будет увидеть летящую комету

17 Май 2020 2020-05-17T11:36:51+03:00

Рассказываем, где и когда она пролетит

Изменить размер текста: A A

Жители Свердловской области смогут увидеть на звездном небе пролетающую комету C/2020 F8 SWAN. Но для этого нужно будет достать бинокли. Ее можно будет посмотреть низко над горизонтом в северной части неба.

- Комета движется справа налево. Капеллу комета посетит уже в начале июня, - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. – 16 мая комета достигла максимальной яркости, 17 мая была удалена от Солнца лишь на 21,5 градусов.

27 мая комета приблизится к Солнцу на минимальное расстояние, поэтому наиболее благоприятный период для ее поиска на звездном небе – с 18 по 28 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU