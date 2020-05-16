2020-05-16T09:28:32+03:00
Общество

В Ночь музеев в зоопарке Екатеринбурга впервые покажут африканского сервала

Он попал в Россию, когда любители экзотики захотели себе купить необычную кошку, а в итоге оказался в зоопарке
Данил СВЕЧКОВ
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Маленький сервал сменил двух хозяев, прежде чем попасть в зоопарк. Фото: Екатеринбургский зоопаркМаленький сервал сменил двух хозяев, прежде чем попасть в зоопарк. Фото: Екатеринбургский зоопарк
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В Екатеринбурге сегодня, 16 мая, пройдет Ночь музеев. Формат у нее, правда, будет не обычный, онлайновый. Впрочем и сидя у компьютера сегодня будет на что посмотреть. Например, зоопарк Екатеринбурга в 15.30 обещает показать своего нового обитателя - африканского сервала по кличке Шен.

- Шен за три года сменил двух хозяев и наконец-то нашел постоянное место жительство, - рассказывают в пресс-службе зоопарка. - Маленьким котенком он попал в руки любителей содержать экзотику в домашних условиях, но дикая кошка не создана для жизни в квартире, поэтому после ряда перипетий и не очень приятных событий, Шен сменил хозяев и место жительства, а потом заботливо был передан в зоопарк.

Сервал очень любит красную рыбку. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Сервал очень любит красную рыбку. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Сейчас Шен живет в персональном теплом вольере рядом с ягуарами. Есть у него и уличная резиденция на втором этаже прямо надо львами.

- На завтрак он любит получать красную рыбу, которую бережно скармливают ему сотрудники зоопарка прямо из рук - ведь надо найти подход к новому питомцу, - говорят в зоопарке. - Шен в меру любопытен, полон чувства собственного достоинства и очень игрив.

В Ночь музеев сотрудники зоопарка также расскажут, как кошки играют в зоопарке и предложат онлайн-посетителям поучаствовать в конкурсе - создать игрушку для своих котов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
В Ночь музеев в зоопарке Екатеринбурга впервые покажут африканского сервала
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