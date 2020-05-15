Уральцам, которые будут лечиться от коронавируса дома, выдадут телефоны
Уральцам, которые будут лечиться от коронавируса дома, выдадут телефоны. Соответствующий приказ подписал вчера Министр здравоохранения Андрей Цветков. Пациентам с легкой и бессимптомной формой, которые будут лечиться на дому или в изоляторах, выдадут смартфоны для связи с врачами.
Телефоны также выдадут врачам, которые будут наблюдать за лечением пациентов с легкой и бессимптомной формой. Медики будут консультировать людей на дому с помощью видеозвонков. Специалисты будут контролировать температуру и прием лекарственных препаратов. Такие консультации должны проводиться ежедневно по два раза в день.
С помощью телефона также будут выявлять нарушителей изоляции. Напомним, свердловские власти разрабатывают новую тактику лечения пациентов с COVID-19, у которых болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. Так, сегодня 58 первых пациентов были помещены из стационаров в места временного нахождения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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