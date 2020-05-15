Как записать ребенка в ясли в Екатеринбурге: объясняет мэрия
Родители малышей в Екатеринбурге начали получать путевки в детские сады. Но чтобы попасть в ясли, детям нужно пройти врачебную комиссию. Обычно малыши вместе с родителями проходят стандартный список врачей и предоставляют полученную от медиков справку в дошкольное учреждение. В этом году из-за режима повышенной готовности, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции, справка для ясельной комиссии оформляется без участия малышей, то есть заочно. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения Администрации Екатеринбурга.
- Документы принимаются администратором детской поликлиники или регистратором от законных представителей ребёнка при предъявлении документа, удостоверяющего личность, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Чтобы оформить справку для ясельной комиссии родителям нужно предоставить в поликлинику копии следующих документов:
- Свидетельство о рождении;
- Полис обязательного медицинского страхования;
- СНИЛС;
- Медицинская карта ребёнка для поступления в детский сад и школу формы 026/у. В ней необходимо самостоятельно заполнить титульный лист, указать номер участка, заполнить сведения о родителях;
- Прививочный сертификат.
Если ребёнок наблюдается или обращался за помощью в частные медцентры, родители должны предоставить копии медицинских документов с установленным диагнозом, проведённой вакцинации, обследований для определения группы здоровья, физических занятий и режима в образовательном учреждении (детском саду или школе).
Документы с заключением ясельной комиссии готовятся в течение недели. После этого администратор по телефону сообщает законному представителю о готовности документов и обозначает дату, когда их можно забрать.
В мэрии отметили, что отсутствие какого-либо обследования или прививки не будет препятствием к зачислению в детский сад. Как только будут сняты все ограничительные меры, педиатры смогут дообследовать ребёнка, если это необходимо, и провести необходимые исследования или вакцинацию.
Напомним, что в Екатеринбурге возобновили вакцинацию детей. Пока что прививки ставят только в специальных прививочных кабинетах, в которых должны соблюдаться меры предосторожности. Позднее, когда риск заболевания COVID-19 снизится, планируется ставить прививки и в мобильных медкомплексах, а также в фельшерско-акушерских пунктах.
ИСТОЧНИК KP.RU