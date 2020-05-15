2020-05-15T16:33:28+03:00
Общество

В Екатеринбурге водителя, севшего пьяным за руль без прав, отправили в исправительную колонию строгого режима

Мужчина трижды отказывался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения
Алина СУРИНА
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Дело дошло до суда, так как екатеринбуржец три раза был замечен за рулем в состоянии опьяненияДело дошло до суда, так как екатеринбуржец три раза был замечен за рулем в состоянии опьяненияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге водителя, севшего пьяным за руль без прав, отправили в исправительную колонию строгого режима. Приговор 29-летнему Ивану Кононову вынес сегодня Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Мужчина уже неоднократно был замечен за рулем в состоянии алкогольного опьянения и трижды отказывался от прохождения медосвидетельствования.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Первые два раза мужчину останавливали за рулем в состоянии опьянения в мае и июле 2017 года. Тогда он был приговорен судом к административной ответственности. В третий раз сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Кононова Ивана 5 декабря 2019 года возле дома № 51на Решетской. Мужчина вновь отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

Екатеринбуржец полностью признал свою вину. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил Ивану Кононову наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, а также лишил права управления транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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