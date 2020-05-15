15 Май 2020 2020-05-15T15:55:57+03:00

С 1 по 11 мая клиенты банка наиболее активно совершали и получали межбанковские переводы

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проанализировал активность своих клиентов в системе быстрых платежей в майские праздники. Оказалось, что с 1 по 11 мая клиенты банка наиболее активно совершали и получали межбанковские переводы, их количество в среднем увеличилось на 19% в день.

Исследования исходящих переводов через СБП показали, что клиенты УБРиР чаще всего отправляли свои средства 1 мая, но максимальная сумма за праздничные дни была отправлена 8 мая — почти 2 млн рублей. Средняя сумма исходящего перевода в майские праздники составила 5 668 рублей.

Больше всего входящих переводов по СБП клиенты УБРиР получили 1 мая на общую сумму более 2 млн рублей. Средняя сумма входящего перевода составила 14 082 рубля.

«Сервис мгновенных переводов через систему быстрых платежей, который мы реализовали в мобильном приложении, пользуется сегодня большим спросом у клиентов. Мы запустили его как раз накануне объявления о нерабочих днях в стране, и это позволяет клиентам банка в условиях самоизоляции поддерживать своих близких и друзей, быстро и удобно переводя им деньги по номеру телефона. Причем, если перевод выполняется с дебетовой карты, то комиссию за него банк не берет», — отмечает руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиР Денис Дергачев.

Напомним, УБРиР стал участником системы быстрых платежей в конце марта 2020 года. Количество банков-участников СБП на текущий момент 57.