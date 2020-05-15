2020-05-15T16:18:01+03:00
Общество

Жители Екатеринбурга могут увидеть VK Fest

Первый в России недельный онлайн-фестиваль запустят сегодня
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: пресс-служба VKФото: пресс-служба VK
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Сегодня начинается первый в России онлайн-фестиваль, который продлится целых 7 дней: с 15 по 21 мая! Идти он будет в одной из самых популярных сетей - ВКонтакте.

- Участие в VK Fest подтвердили больше 70 артистов, а также звёздные гости: журналисты, актёры, стендаперы и другие, - рассказывают в пресс-службе ВКонтакте.

На фестивале можно будет услышать популярных исполнителей: от Noize MC до «Дискотеки Аварии». А вести онлайн-фестиваль будет телеведущий и юморист Владимир Маркони.

Развлекательная программа будет состоять из трех блоков. Первый блок: интервью со звездами. О своих проектах, интересах, досуге и многом другом расскажут: Николай Басков, Михаил Галустян, Глюкоза, Тина Канделаки, Женя Кулик, Елена Летучая, Макс +100500, Валерий Меладзе и многие другие. Во втором блоке можно будет от души посмеяться со звездами ТНТ: зрителей повеселят комики Comedy Баттл, Stand Up и «Однажды в России», а также звезды популярных сериалов. Ну, а в третьей части будет много конкурсов от организаторов и партнеров фестиваля.

Об артистах, звёздных гостях, а также всех активностях можно узнать в официальном сообществе VK Fest.

ИСТОЧНИК KP.RU

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