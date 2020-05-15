На Урале пьяный мотоциклист врезался в ограждение и перевернулся

15 Май 2020 2020-05-15T15:23:54+03:00

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В Нижних Сергах, что в Свердловской области, ранним утром 15 мая произошло серьезное ДТП по вине пьяного мотоциклиста, в результате которого пострадал его пассажир. 19-летний водитель ехал без мотошлема и специальной экипировки.

- При совершении левого поворота он не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на металлическое ограждение, после чего перевернулся, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

От сильного удара и водитель, и его 14-летний пассажир получили серьезные травмы были срочно доставлены в Нижнесергинскую ЦРБ. Медики диагностировали у них закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом ног. Экспертиза, проводимая полицейскими, показала, что молодой человек был пьян. На него составили материал за нетрезвое вождение и нарушение самоизоляции.

- У 14-летнего пассажира тоже были выявлены признаки состояния опьянения. В отношении законных представителей сотрудниками по делам несовершеннолетних и защите их прав был составлен административный материал, - добавили в ГИБДД. – По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция региона просит родителей следить за детьми и не давать им управлять мотоциклом или мопедом без прав – или в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU