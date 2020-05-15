По России и из-за рубежа: за месяц «Уральские авиалинии» доставили порядка 500 тонн гуманитарной помощи

15 Май 2020 2020-05-15T14:42:30+03:00

Специально для этого авиакомпания переоборудовала под грузовые семь своих самолетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специально для этого авиакомпания переоборудовала под грузовые семь своих самолетов

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» за месяц, с 13 апреля по 12 мая, доставили около 500 тонн гуманитарной помощи, включая медицинские маски, медоборудование и различные комплектующее к нему. Самолеты совершили 49 грузовых рейсов из-за рубежа и по России.

- По внутрироссийским направлениям перевезено 39 тонн специального груза, а на международных рейсах в РФ – 443 тонны, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Специально для таких рейсов авиакомпания переоборудовала под грузовые семь самолетов, которые отличаются высокой топливой эффективностью и экологичностью. Помимо этого, в планах у «Уральских авиалиний» переоборудование еще пяти бортов.

ИСТОЧНИК KP.RU