По России и из-за рубежа: за месяц «Уральские авиалинии» доставили порядка 500 тонн гуманитарной помощи
Авиакомпания «Уральские авиалинии» за месяц, с 13 апреля по 12 мая, доставили около 500 тонн гуманитарной помощи, включая медицинские маски, медоборудование и различные комплектующее к нему. Самолеты совершили 49 грузовых рейсов из-за рубежа и по России.
- По внутрироссийским направлениям перевезено 39 тонн специального груза, а на международных рейсах в РФ – 443 тонны, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Специально для таких рейсов авиакомпания переоборудовала под грузовые семь самолетов, которые отличаются высокой топливой эффективностью и экологичностью. Помимо этого, в планах у «Уральских авиалиний» переоборудование еще пяти бортов.
ИСТОЧНИК KP.RU