Водитель погиб в «скорой»: в Нижнем Тагиле иномарка налетела на электроопору
Сегодня днем, 15 мая, в Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, произошло серьезное ДТП, в котором погиб человек. Водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на встречку, где налетел на бордюрный камень, а затем на электроопору.
От сильного удара водитель скончался в машине скорой помощи, когда его везли в больницу. На место выехали сотрудники ГИБДД, они осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и установили личность водителя.
- Погибший мужчина имел стаж 8 лет. Ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД – в общем, 12 раз, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Водитель выехал на встречку и влетел в электроопору.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция еще раз напоминает о том, что следует соблюдать скоростной режим и ПДД. Водитель должен выбирать скорость исходя из дорожных и погодных условий.
Только с начала этого года на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского ГО произошло 13 ДТП из-за выезда на встречку. В них два человека погибли и еще 29 получили травмы. За выезд на встречку есть наказание: штраф до пяти тысяч или лишение прав до шести месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU