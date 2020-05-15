2020-05-15T14:28:07+03:00
Происшествия

Водитель погиб в «скорой»: в Нижнем Тагиле иномарка налетела на электроопору

Мужчина не справился с управлением и на большой скорости выехал на встречку [видео]
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Сегодня днем, 15 мая, в Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, произошло серьезное ДТП, в котором погиб человек. Водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на встречку, где налетел на бордюрный камень, а затем на электроопору.

От сильного удара водитель скончался в машине скорой помощи, когда его везли в больницу. На место выехали сотрудники ГИБДД, они осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и установили личность водителя.

- Погибший мужчина имел стаж 8 лет. Ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД – в общем, 12 раз, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Водитель выехал на встречку и влетел в электроопору.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция еще раз напоминает о том, что следует соблюдать скоростной режим и ПДД. Водитель должен выбирать скорость исходя из дорожных и погодных условий.

Только с начала этого года на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского ГО произошло 13 ДТП из-за выезда на встречку. В них два человека погибли и еще 29 получили травмы. За выезд на встречку есть наказание: штраф до пяти тысяч или лишение прав до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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