2020-05-15T13:34:44+03:00
Общество

Банк Уралсиб запустил второй корпоративный акселератор для стартапов «Уралсиб Tech 2020»

Акселератор направлен на поиск, пилотирование и внедрение в бизнес Банка инновационных технологических решений на базе финтех-стартапов
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Фото: предоставлено Банком УралсибФото: предоставлено Банком Уралсиб
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» объявляет о запуске корпоративного акселератора для стартапов «УРАЛСИБ Tech». Акселератор направлен на поиск, пилотирование и внедрение в бизнес Банка инновационных технологических решений на базе финтех-стартапов. Оператором программы выступает акселератор «ФинтехЛаб».

Организатором процесса выступает «Инновационная лаборатория iLab» банка УРАЛСИБ. Процесс внутри программы построен на прямом взаимодействии кросс-функциональной команды со стороны Банка и стартапом. В течение периода акселерации команду стартапа сопровождают ментор и трекер, помогающие ей эффективно взаимодействовать с Банком.

Для конкурсного отбора стартапов Банк УРАЛСИБ выбрал несколько приоритетных направлений:

- Платформы и решения для MachineLearning - моделей;

- Решения для цифровизации клиентского опыта МСБ;

- Системы распознавания речи и идентификации клиента по голосу

- Скоринг клиентов – физических и юридических лиц;

- Сервисы повышения лояльности и оптимизации клиентского пути;

- Оптимизация внутренних процессов, автоматизация и роботизация, в том числе - распознавание документов, цифровизация архивов.

В роли заказчиков со стороны Банка выступят профильные подразделения банка, образующие мини-продуктовые команды. Для них запланирована специализированная образовательная программа, направленная на развитие soft-skills по быстрому запуску пилотов и формированию концептов (productvision).

С подробным перечнем направлений для отбора и условиями участия можно ознакомиться на сайте программы. Прием заявок продлится до 25 мая 2020 года.

«ФинтехЛаб» (fintech-lab.ru) – организатор первых в России коллаборативных акселерационных программ Banktech, Insurtech и Investtech, оператор корпоративной программы УралсибTech 2019. Командой «ФинтехЛаб» был запущен первый в России онлайн-каталог финтех-стартапов. По инициативе «ФинтехЛаб» создается Ассоциация стартапов в области финансовых технологий «Финтех Старт».

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