Нужно ли отменять ЕГЭ в 2020 году: мнение выпускников

15 Май 2020 2020-05-15T12:33:59+03:00

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Большая часть выпускников школ 2020 года уверена, что перенос Единого государственного экзамена на более поздний срок – наиболее уместное решение в ситуации с коронавирусом. Такое мнение высказали 32% респондентов.

Четверть всех учеников (24%) полагают, что в этом году ЕГЭ стоит полностью отменить, а каждый пятый опрошенный уверен, что экзамены можно принять в другой форме. Об этом пишет издание NEWS.ru со ссылкой на опрос сервиса «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart».

Почти 13% выпускников школ выступили за сохранение традиционной формы ЕГЭ, который нужно провести в изначально установленные сроки, только 9% респондентов считают допустимым перевод экзамена в дистанционный формат.

В анонимных опросах приняли участие 1200 учеников 9 классов и 1300 выпускников 11 классов из всех регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU