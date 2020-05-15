У двух молодых уральцев нашли полкилограмма наркотиков
В Каменске-Уральском под суд отправили двух жителей Ивделя 21 и 20 лет, которых обвиняют в сбыте наркотиков. Закладки они раскладывали на территории всего города. В преступную деятельность молодые люди втянулись в 2019 году.
- По указанию организатора они приехали в Каменск-Уральский, где арендовали квартиру, в которой расфасовывали наркотики, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Сведения о нахождении закладок они направляли организатору, который передавал информацию покупателям.
Молодых людей задержали на месте «работы». Во время обыска их квартиры полицейские обнаружили больше 400 граммов различных наркотиков, а также 270 граммов психотропного вещества. На них завели уголовное дело и направили в суд Каменска-Уральского.
ИСТОЧНИК KP.RU