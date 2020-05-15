Уральца наказали за фиктивные водительские права домашним арестом

15 Май 2020 2020-05-15T09:28:29+03:00

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В Нижних Серьгах, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в использовании фиктивных водительских прав. Их он за 15 тысяч купил в конце февраля прошлого года, вклеив свою фотографию в документ на чужое имя. С марта по февраль того же года, когда его останавливали инспекторы ГИБДД, он показывал им ложные права.

Пока однажды, 11 февраля этого года, его не остановил патруль ДПС на Пермском тракте. Полицейские забрали у него документы и завели уголовное дело. Свою вину мужчина полностью признал.

Суд на 10 месяцев назначил ему ограничения свободы: теперь ему нельзя выезжать за пределы города, менять место жительство и место работы, а также раз в месяц приходить для регистрации в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU