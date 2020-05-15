2020-05-15T08:50:12+03:00
Общество

На Урале закрыли мясной магазин, в котором не проводилась дезинфекция

Суд постановил опечатать двери на 45 суток
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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В Алапаевском районе Свердловской области приставы закрыли мясной магазин, который нарушал требования санитарных норм во время пандемии коронавируса. Владелец не проводил среди персонала термометрию, не дезинфицировал помещение.

- Кроме того, в магазине отсутствовал график проведения уборки помещений, уборка проводилась без необходимых дезинфицирующих растворов и отсутствовали бактерицидные лампы, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Специалисты Роспотребнадзора, увидев нарушения, обратились в суд с требованием закрыть магазин. И суд согласился. На место выехали приставы и опечатали все входы и выходы на 45 суток. А владельца предупредили об ответственности, если он вдруг возобновит нелегальную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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