Трассу М-5 «Урал» на два года закроют на ремонт

15 Май 2020 2020-05-15T07:34:22+03:00

40 километров трассы "Урал" на два года закрывают на ремонт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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40 километров трассы М-5 «Урал», которая соединяет Екатеринбург и Челябинск, на два года закрывают на капитальный ремонт. После него количество полос на участке с 79 по 121 километр будет увеличено с двух до четырех. Проезд для всех видов транспорта закроют с 8 июня 2020 года по 20 ноября 2022 года.

- Реализация контракта предусмотрена в течение трех лет. в 2020 году планируется увеличить количество полос движения на участке общей протяженностью 13 километров, - рассказали в пресс-службе ФКУ УПДОР, который проводит работы.

Фото: ФКУ УПДОР

В 2021 году расширят полосы на 14-ти километрах. Оставшийся участок отремонтируют в 2022 году. Для обеспечения безопасности на дороге будут построены отнесенные левые повороты и использованы современные строительные материалы, которые позволят увеличить срок службы покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU