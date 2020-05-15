Трассу М-5 «Урал» на два года закроют на ремонт
40 километров трассы М-5 «Урал», которая соединяет Екатеринбург и Челябинск, на два года закрывают на капитальный ремонт. После него количество полос на участке с 79 по 121 километр будет увеличено с двух до четырех. Проезд для всех видов транспорта закроют с 8 июня 2020 года по 20 ноября 2022 года.
- Реализация контракта предусмотрена в течение трех лет. в 2020 году планируется увеличить количество полос движения на участке общей протяженностью 13 километров, - рассказали в пресс-службе ФКУ УПДОР, который проводит работы.
Фото: ФКУ УПДОР
В 2021 году расширят полосы на 14-ти километрах. Оставшийся участок отремонтируют в 2022 году. Для обеспечения безопасности на дороге будут построены отнесенные левые повороты и использованы современные строительные материалы, которые позволят увеличить срок службы покрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU