2020-05-15T07:34:22+03:00
Общество

Трассу М-5 «Урал» на два года закроют на ремонт

Дорожники отремонтируют 40 километров, расширив до четырех полос
Мария Трапезникова
Поделиться:
40 километров трассы "Урал" на два года закрывают на ремонт40 километров трассы "Урал" на два года закрывают на ремонтФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

40 километров трассы М-5 «Урал», которая соединяет Екатеринбург и Челябинск, на два года закрывают на капитальный ремонт. После него количество полос на участке с 79 по 121 километр будет увеличено с двух до четырех. Проезд для всех видов транспорта закроют с 8 июня 2020 года по 20 ноября 2022 года.

- Реализация контракта предусмотрена в течение трех лет. в 2020 году планируется увеличить количество полос движения на участке общей протяженностью 13 километров, - рассказали в пресс-службе ФКУ УПДОР, который проводит работы.

Фото: ФКУ УПДОР

Фото: ФКУ УПДОР

В 2021 году расширят полосы на 14-ти километрах. Оставшийся участок отремонтируют в 2022 году. Для обеспечения безопасности на дороге будут построены отнесенные левые повороты и использованы современные строительные материалы, которые позволят увеличить срок службы покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В голосовании о новом названии Академического приняли участие 12,5 тысяч екатеринбуржцев
На Урале закрыли мясной магазин, в котором не проводилась дезинфекция
В Екатеринбурге и Свердловской области возобновили вакцинацию детей
В Екатеринбурге по Волгоградской два дня не будут ходить трамваи
Трассу М-5 «Урал» на два года закроют на ремонт
«Пытаются хайпануть»: уральский актер Светлаков жестко ответил блогерам на фейки о себе
Представились арендаторами: на Урале мошенники украли у старушки с карты 200 тысяч
Запутался лапкой в нитках: волонтеры из Екатеринбурга спасли выпавшего из гнезда птенца
В Екатеринбурге ищут 17-летнюю девушку в белом платье, которая пропала в День Победы
В Екатеринбурге водитель ВАЗ скрылся с места ДТП после столкновения с мотоциклом
Любителей чтения соберут на онлайн-марафоне «Читай, Екатеринбург!»
Мэр Нижнего Тагила проверил улицы, отремонтированные в прошлом году
Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Нефть» от СК «Уралсиб Жизнь»
В центре Екатеринбурга спустя полгода перекладывают тротуарную плитку
В Екатеринбурге мужчина вышел из больницы и пропал
ЕВРАЗ направит маски и антисептики в больницы Урала и Сибири за каждого участника челленджа по безопасности #Мынерискуем в социальных сетях
В Екатеринбурге вандалы испортили памятник Якову Свердлову
В Екатеринбурге форум садоводов пройдёт в формате онлайн-марафона
В Екатеринбурге наказали главврача больницы, откуда выгнали на улицу вдову ветерана ВОВ с коронавирусом
Лечение на дому от COVID-19 на Среднем Урале оценили в семь тысяч
В Екатеринбурге заработали еще пять детских садов
С начала февраля медики проверили на коронавирс 156 тысяч свердловчан
На Урале застройщиков, которые украли у дольщиков 32 миллиона, отправили под суд
Работал вопреки указу: в Екатеринбурге на две недели прикрыли частный детский сад
Автобус №76 в Екатеринбурге продлят до «Меги»