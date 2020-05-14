В Екатеринбурге мужчина вышел из больницы и пропал

14 Май 2020 2020-05-14T17:41:36+03:00

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В Екатеринбурге мужчина вышел из ЦГБ № 20 и пропал. Ноговицина Василия Петровича вчера выписали из больницы на Химмаше врачи. После этого о его местонахождении ничего не известно. 61-летний мужчина нуждается в медицинской помощи. Сейчас его поисками занимаются родственники и волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Приметы:

Рост: 175 – 180 см

Телосложение: плотное

Цвет волос: седые, короткие

Цвет глаз: зеленые

На момент пропажи был одет: спецодежда синего цвета

Особые приметы: родинка возле носа, шрам от аппендицита

Если вы знаете, где может находиться Василий Петрович, позвоните руководителю поискового отряда Наталии 8 900 044 02 20.

Фото: ПСО Прорыв

ИСТОЧНИК KP.RU