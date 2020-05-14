В Екатеринбурге мужчина вышел из больницы и пропал
В Екатеринбурге мужчина вышел из ЦГБ № 20 и пропал. Ноговицина Василия Петровича вчера выписали из больницы на Химмаше врачи. После этого о его местонахождении ничего не известно. 61-летний мужчина нуждается в медицинской помощи. Сейчас его поисками занимаются родственники и волонтеры поискового отряда «Прорыв».
Приметы:
Рост: 175 – 180 см
Телосложение: плотное
Цвет волос: седые, короткие
Цвет глаз: зеленые
На момент пропажи был одет: спецодежда синего цвета
Особые приметы: родинка возле носа, шрам от аппендицита
Если вы знаете, где может находиться Василий Петрович, позвоните руководителю поискового отряда Наталии 8 900 044 02 20.
Фото: ПСО Прорыв
ИСТОЧНИК KP.RU