2020-05-14T14:36:43+03:00
Происшествия

На Урале застройщиков, которые украли у дольщиков 32 миллиона, отправили под суд

Они должны были построить многоэтажку, но вместо этого присвоили все деньги себе
Мария Трапезникова
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На Урале застройщики украли 32 миллионаНа Урале застройщики украли 32 миллионаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, под суд отправили директора и финансового директора компании-застройщика ООО «СУ-1», которых обвиняют в мошенничестве и кражи у дольщиков почти 32 миллионов рублей. Уголовное дело на них было заведено после прокурорской проверки.

- Обвиняемые под предлогом строительства многоквартирного дома, похитили средства 31 гражданина – участника долевого строительства на общую сумму больше 31,9 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Деньги они перечислили на расчетный счет подконтрольной им организации.

По условиям договоров с дольщиками восьмиэтажный дом должны были построить не позднее 4-го квартала 2019 года. С июня 2018-го по сентябрь 2019 года мужчины создавали видимость работ и даже начали копать котлован стоимостью около 647 тысяч рублей. Кроме того, директор компании-застройщика часть денег вложил в другое жилье – стоимостью больше полутора миллионов. На обоих завели уголовное дело и направили в суд Нижнего Тагила.

- В настоящее время компания находится в стадии конкурсного управления. Конкурсным управляющим готовятся документы для передачи в Фонд защиты прав участников долевого строительства, - рассказали в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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