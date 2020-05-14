2020-05-14T14:11:58+03:00
Общество

Работал вопреки указу: в Екатеринбурге на две недели прикрыли частный детский сад

Никто из сотрудников и детей не носил масок, температура не измерялась
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге на две недели прикрыли частный детский садВ Екатеринбурге на две недели прикрыли частный детский садФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге специалисты Роспотребнадзора на две недели закрыли частный детский сад «Теремок», который работал во время режима самоизоляции. Напомним, согласно существующему указу губернатора Евгения Куйвашева, в городе и области пока что позволено работать только некоторым муниципальным детским садам – и только в режиме дежурных групп.

Нарушения специалисты обнаружили в середине апреля. В адрес ИП было выдано предостережение. Однако в конце месяца оказалось, что детсад продолжил работать адеж после предостережения. На момент проверки в помещении группы находился один взрослый человек, а также восемь детей.

- Масочный режим не соблюдался: родители входили в помещение садика без масок. Сотрудник тоже был без маски. «Входной фильтр» с проведением бесконтактного измерения температуры на входе на проводился, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. – Детей принимали в группу с 7:30 до 19:00.

При этом в помещении детсада было всего одно окно, которое не открывалось. То есть проветривания не было. Отдельной площадки для прогулок нет. Кроме того, в садике нет отдельного помещения, куда можно было бы изолировать заболевшего ребенка. Медобследования детей не было.

- В отношении ИП специалисты составили протокол. Материалы были направлены в Орджоникидзевский суд, который постановил закрыть сад на 15 суток, - добавили в пресс-службе. – Сейчас помещение опечатано. Материалы направлены в органы полиции для решения вопроса о наличии оснований для возбуждения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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